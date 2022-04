Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Länder- und staatenübergreifende Kontrollaktion endet mit Volltreffer der Niederländischen Polizei: 25 Kilogramm Marihuana sichergestellt

Osnabrück/Markelo (ots)

Vom 7. auf den 8. April kontrollierten zahlreiche Einsatzkräfte im Rahmen einer länder- und staatenübergreifenden Kontrollaktion mehr als 800 Fahrzeuge und rund 1400 Personen.

Ziel der Aktion war die Bekämpfung unterschiedlicher Kriminalitätsphänomene, die vor Länder- und Staatsgrenzen nicht Halt machen. Dazu zählen unter anderem Bandenkriminalität, Rauschgiftkriminalität, Urkundenkriminalität, sowie Verstöße gegen Ausländer- bzw. Asylrecht und Zoll- und Steuervorschriften. Beteiligt waren neben den Polizeidienststellen verschiedener Bundesländer auch die Niederländische Polizei sowie Zoll- und Bundespolizeidienststellen.

Die eingesetzten Kräfte stellten sechs ausländerrechtliche Verstöße fest, in sechs Fällen besaßen die Verkehrsteilnehmer keine Fahrerlaubnis. Neun Haftbefehle konnten vollstreckt werden. 43 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten wurden gefertigt. In zehn Fällen wurden Urkundenfälschungen sowie sechs Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt.

In 26 Fällen kam es zu Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. In einem Fall gelang der Niederländischen Polizei ein Volltreffer. Sie kontrollierten auf der Autobahn 1 bei Markelo einen niederländischen PKW. Darin befanden sich 10 kg Marihuana. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung wurden weitere 15 kg Marihuana gefunden und Bargeld beschlagnahmt. Der 44-jährige Niederländer wurde festgenommen. Unterstützt wurde die Aktion von einem Osnabrücker Polizeibeamten, der im Rahmen einer wechselseitigen Hospitation aktuell in den Niederlanden arbeitet.

