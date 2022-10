Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Fachsenfeld: Beim Einfahren übersehen

Als am Donnerstag gegen 15:15 Uhr ein 20-Jähriger mit seinem VW auf die Hans-Siegmund-Straße einfuhr, übersah er einen dort haltendenden Mercedes eines 28-Jährigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Bühlerzell: Aufgefahren

Am Donnerstag musste ein 50-Jähriger seinen LKW gegen 15:40 Uhr auf der K2626 von Rosenberg nach Kammerstatt anhalten. Dies erkannte ein nachfolgender 42-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Skoda auf. Hierbei wurde ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro verursacht. Verletzt wurde niemand.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Einparken streifte am Donnerstag in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße ein 19-Jähriger gegen 18:45 Uhr mit seinem Opel einen auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters geparkten Audi einer 28-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Bopfingen: Sachbeschädigung

Ein bislang Unbekannter warf am Mittwoch gegen 23:40 Uhr einen Stein auf eine Fensterscheibe der Fahrerseite eines VW, der in den Wöhrwiesen abgestellt war. Der Sachschaden des VW beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Heckscheibe eingeschlagen

Am Donnerstag, in der Zeit von 07:45 Uhr bis 15 Uhr, schlug ein bislang Unbekannter die Heckscheibe eines in der Parlerstraße abgestellten PKW einer 23-Jährigen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Eine 30-jährige BMW-Fahrerin ist am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr auf der B29, Höhe der Anschlussstelle Ost, auf einen vor ihr fahrenden Dodge aufgefahren, dessen 25 Jahre alte Fahrerin abbremste. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmiererei

Am Dienstag wurde eine Sachbeschädigung in der Parlerstraße gemeldet. Bislang Unbekannte beschmierten dort die Rutsche eines Spielplatzes mit blauer Farbe und verursachten einen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell