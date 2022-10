POL-AA: Schorndorf: Fehlalarm im Krankenhaus

Aalen (ots) - Hüttlingen: 63-jähriger Motorradfahrer verstorben Der am Mittwoch gegen 13 Uhr am Albanus Kreisverkehr verunglückte 63 Jahre alte Motorradfahrer erlag heute in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Ursprungsmeldung vom 13.10.2022, 08:19 Uhr Hüttlingen: Motorradfahrer schwer verletzt Am Mittwoch stürzte ein 63-jähriger Motorradfahrer, als ...

