Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: An Pkw zu schaffen gemacht

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Autoknacker haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in Reichenbach-Steegen zugeschlagen. In der Albersbacher Straße machten sich die Unbekannten an einem Pkw zu schaffen, der in Höhe des Hauses Nummer 48 abgestellt war. Wie es ihnen gelang, den Wagen zu öffnen, ist bislang unklar. Am Montagmorgen fiel dem Halter auf, dass eine Jacke, eine Kappe sowie eine leere Aktentasche, die im Fahrzeuginnenraum lagen, verschwunden sind.

Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell