POL-PPWP: Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots)

Drei Blutproben waren das Ergebnis von Verkehrskontrollen mit E-Scootern am Montagabend in der Innenstadt. Die Polizei kontrollierte in der Burgstraße eine 18-Jährige und ein 25-Jährigen. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass beide unter Drogeneinfluss standen. Daher wurde ihnen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und dementsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ein 24-Jähriger war kurze Zeit später in der Kerststraße ebenfalls mit seinem E-Scooter unterwegs. Diese hatte zwar keine Drogen konsumiert, dafür jedoch reichlich Alkohol. Bei einem Atemalkoholtest konnten 1,35 Promille festgestellt werden. Daher musste auch er die Beamten zur Dienststelle begleiten. Dort wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. |pet

