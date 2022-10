Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe nutzen Abwesenheit zum Einbruch

Stelzenberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einbrecher haben am Montag aus einer Wohnung in der Trippstadter Straße Bargeld gestohlen. Die Abwesenheit des Wohnungsinhabers nutzten Unbekannte, um in das Appartement einzudringen. Sie brachen die Tür auf. Aus einer Schublade stahlen die Diebe mehrere hundert Euro. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Vermutlich kamen die Einbrecher zwischen 16 Uhr und 18:30 Uhr, weshalb die Beamten fragen: Wem sind in diesem Zeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |erf

