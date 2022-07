Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Verkehrsunfallflucht

Mutterstadt (ots)

Am Donnerstag, 14.07.2022, gegen 12:15 Uhr, wollte ein PKW-Fahrer in eine Parklücke vor einem Ladengeschäft in der Straße An der Fohlenweide einparken. Gerade als er zurücksetzen wollte, fuhr hinter ihm ein silberfarbener Opel Corsa durch die gekennzeichnete Parkfläche und streifte sein Fahrzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Durch das Fenster des Opels wurde ihm zugerufen, dass nichts passiert wäre. Sodann fuhr das Fahrzeug direkt davon. Verkehrsunfallfluchtermittlungen wurden eingeleitet. Hinweise zum Opel oder zu den Insassen, ein Ehepaar im Alter von circa 70 Jahren, erbittet die Polizeiinspektion Schifferstadt an 06235 495-0 oder an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

