Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Täterfestnahme nach Taschendiebstahl

Speyer (ots)

Am 14.07.2022 gegen 14:30 Uhr wurde der Polizei in Speyer ein aktueller Taschendiebstahl in der Bahnhofstraße in Speyer gemeldet, bei dem der Täter noch festgehalten wird. Der Mann wurde zuvor dabei beobachtet, wie er versuchte den Gelbeutel eines 72-Jährigen aus dessen Gesäßhosentasche zu entwenden. Der Zeuge machte durch Rufen auf den Diebstahl aufmerksam. Daraufhin ließ der 38-Jährige aus Nordrhein-Westfalen von der Tat ab und versuchte sich fußläufig von der Tatörtlichkeit zu entfernen. Er wurde durch den Zeugen und einen weiteren Mann an der Flucht gehindert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Mann wurde erkennungsdienstlich behandelt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell