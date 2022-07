Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit verletzter Frau

Speyer (ots)

Am 14.07.2022 gegen 11:54 Uhr befuhr eine 32-jährige Frau mit ihrem Pkw die Landauer Straße von der B9 kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte. Ihr kam eine ortsunkundige Frau aus Thüringen entgegen, welche nach links auf die B39 in Fahrtrichtung Heidelberg abbiegen wollte. Diese übersah dabei die bevorrechtigte 32-Jährige. Infolgedessen kam es trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Frau aus Thüringen wurde dabei verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Landauer Straße wurde während der Unfallaufnahme einseitig in Fahrtrichtung Speyer gesperrt.

