Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Täterfestnahme nach E-Scooterdiebstahl

Frankenthal (ots)

Am 14.07.2022, gegen 09.00 Uhr, meldete der Geschädigte, dass sein E-Scooter, welchen er im Bereich der Neumayerschule abgestellt hatte, entwendet wurde. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass der E-Scooter mit einem GPS-Modul ausgestattet ist. Durch die eingesetzte Streife konnte der E-Scooter an der Kreuzung Foltzring/Nachtweideweg festgestellt und angehalten werden. Besetzt war der Scooter zu diesem Zeitpunkt mit zwei Personen, einem 16-Jährigen aus Saulheim und einem 12-jährigen aus Worms. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

