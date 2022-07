POL-PDLU: (Schifferstadt/Hochdorf-Assenheim/Waldsee) Schwerpunktkontrolle Verkehrssicherheit

Harthausen (ots) - Am 13.07.2022 um 17:59 Uhr befuhr ein 86-jähriger PKW-Fahrer die Rappengasse in Harthausen in Fahrtrichtung Speyerer Straße. Hierbei touchierte er einen am Fahrbahnrand geparkten PKW und stieg aus, um sich den Schaden anzusehen. Am geparkten PKW entstanden Schäden entlang der linken Fahrzeugseite in Höhe von ca. 2.500 Euro. Zeugen beobachteten ...

