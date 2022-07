Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen - Verkehrsunfall nach Medikamenteneinnahme

Harthausen (ots)

Am 13.07.2022 um 17:59 Uhr befuhr ein 86-jähriger PKW-Fahrer die Rappengasse in Harthausen in Fahrtrichtung Speyerer Straße. Hierbei touchierte er einen am Fahrbahnrand geparkten PKW und stieg aus, um sich den Schaden anzusehen. Am geparkten PKW entstanden Schäden entlang der linken Fahrzeugseite in Höhe von ca. 2.500 Euro. Zeugen beobachteten beim 86-Jährigen einen sehr unsicheren Gang und verständigten die Polizei. Die eintreffende Polizeistreife fand den 86-Jährigen, im Hof eines Wohnhauses liegend, mit frischen Schürfwunden auf. Das Stehen ohne fremde Hilfe war ihm nicht möglich. Als Grund nannte er eine kürzlich erfolgte Medikamentenumstellung. Das eingenommene Präparat verursacht Nebenwirkungen, die zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit im Straßenverkehr führen können. Ein Atemalkoholtest ergab 0,0 Promille. Der 86-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo ihm Blut entnommen wurde. Die Polizeibeamten beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn ein. Seine Fahrzeugschlüssel übergaben die Beamten an eine Angehörige.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor der Teilnahme am Straßenverkehr unter Einfluss von Medikamenten, die laut Verpackungsbeilage zu verkehrsgefährdenden Nebenwirkungen führen können und rät zu vorheriger Konsultation eines Arztes im Hinblick auf die Auswirkungen auf den Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell