Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Eine dumme Idee

Soest (ots)

Am Montag, um 23:00 Uhr, rief ein Zeuge die Polizei zur Werler Straße. Er hatte beobachtet, wie ein VW Golf mehrfach auf der Werler Straße zwischen einer Tankstelle und einem Fastfood-Restaurant hin- und hergefahren war. Dabei saß der Beifahrer im Fenster auf der Türkante der heruntergelassenen Autoscheibe und streckte eine Maschinenpistole in die Luft. Bei Eintreffen des Streifenwagens stand das beschriebene Fahrzeug auf dem Gelände einer Tankstelle. In der Nähe war eine größere Personengruppe. Auf dem Beifahrersitz konnten die Polizisten die beschriebene Waffe sowie eine Stoffweste in der Aufmachung einer kugelsicheren Weste auffinden. Bei der Waffe handelte es sich um eine Soft-Air Waffe mit einer Mündungsenergie von weniger als 0,5 Joule. Der 20-jährige Fahrer aus Soest und sein ebenfalls 20-jähriger Beifahrer gaben an, dass der Beifahrer die Waffe aus dem Fenster gehalten hätte. Auf der Kante der Tür habe er nicht gesessen. Der "Waffenbesitzer" gab zu, dass dies eine dumme Idee war. Die Soft-Air wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz geschrieben. Nicht auszudenken was passieren kann, wenn Polizeibeamte auf jemanden treffen, der in der Öffentlichkeit mit einer solchen "Anscheinswaffe" hantiert. Wirklich eine dumme Idee. (lü)

