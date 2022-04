Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfall an der Autobahnauffahrt

Werl (ots)

Am Montag, um 17:30 Uhr, kam es an der Neheimer Straße in Höhe der Einmündung der Autobahnabfahrt zu einem Unfall. Eine 27-jährige Frau aus Ense wollte mit ihrem Audi die Autobahn verlassen. An der Einmüdung beabsichtigte sie nach links in Richtung Ense zu fahren. Dabei übersah sie einen aus Richtung Ense kommenden Motorradfahrer. Dieser konnte seine Kawasaki nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Audi. Durch die Wucht des Aufpralls flogen der 25-jährige Motorradfahrer und sein 21-jähriger Sozius über die Motorhaube des Pkw. Dabei wurden beide jungen Männer aus Kamen verletzt. Sie wurden zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 5000,- EUR geschätzt. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell