Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Taschendiebstahl

Lippstadt (ots)

Am Montagnachmittag meldete sich eine 65-jährige Frau aus Lippstadt bei der Polizei. Ihr war gegen 15:00 Uhr in einem Discounter an der Erwitter Straße das Portemonnaie aus dem offenen Einkaufskorb gestohlen worden. Neben Bargeld und Papieren befand sich auch eine EC-Karte in der Börse. Mit dieser Karte wurden kurz darauf an einem Geldautomaten mehrere Hundert Euro abgehoben. Nach Aussagen der Geschädigten befand sich im Portemonnaie auch ein Zettel mit der PIN. Die Polizei bittet darum, Geldbörsen am Körper zu tragen um es Taschendieben nicht so leicht zu machen. Zum Thema Aufbewahrung des PIN sollte sich jeder selbst Gedanken machen. Auf einen Zettel im Portemonnaie, gemeinsam mit der EC-Karte hat die PIN-Nummer definitiv nichts zu suchen! (lü)

