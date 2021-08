Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei schwer Verletzte bei Verkehrsunfall

Lübtheen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Lübtheen sind am späten Sonntagnachmittag zwei Personen schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der 76-jährige Fahrer eines PKW VW in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden PKW Toyota frontal zusammenprallte. Der 76-jährige mutmaßliche Unfallverursacher sowie er der 37-jährige Fahrer des Toyota erlitten dabei schwere Verletzungen und wurden wenig später zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, der vor Ort auf ca. 12.000 Euro geschätzt wurde. Nach eigenen Angaben des 76-jährigen Deutschen war Übermüdung ursächlich für den Zusammenstoß. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Landesstraße 06 an der Unfallstelle voll gesperrt werden.

