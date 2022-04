Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Betrunken

Werl (ots)

Am Montag, gegen 13:00 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei. Er wies auf ein Fahrzeug, das in einer Haltebucht an der B 516 Richtung Ense, nahe der Autobahnauffahrt stehe hin. Daneben würde ein offensichtlich betrunkener Mann liegen. Die Streifenbesatzung konnte das Auto auffinden. Auf dem Fahrersitz schlief ein 63-jähriger Mann aus den Niederlanden tief und fest. Die Beamten weckten ihn, und konnten sofort einen starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Der Niederländer gab bereitwillig zu, vor Fahrtantritt in Oberhausen reichlich Alkohol konsumiert zu haben. Dann sei er müde geworden und habe das Auto am Straßenrand abgestellt. Vor dem Auto habe er auch gelegen. Nachdem er seine Blase entleert hatte war er gestürzt. Die Polizisten führten einen Alkoholvortest mit dem Ergebnis von 2,14 Promille durch. Danach wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. (lü)

