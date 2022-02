Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Teure Einreise, aber Haft verhindert - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen Betrüger

Dortmund (ots)

Am Dienstagnachmittag (08. Februar) nahmen Bundespolizisten am Flughafen Dortmund einen per Haftbefehl gesuchten 42-Jährigen fest. Der Mann konnte die Haftstrafe von 50 Tagen umgehen, indem er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 830 Euro beglich.

Gegen 15:45 Uhr wurde der rumänische Staatsbürger bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus London vorstellig. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab die Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Offenbach wegen Betruges. Das Amtsgericht Offenbach hatte den 42-Jährigen bereits im August 2019 zu einer Geldstrafe von 830 Euro rechtskräftig verurteilt. Da der in Großbritannien lebende Mann den Betrag bisher nicht zahlte, wurde er zur Festnahme ausgeschrieben.

Der Gesuchte konnte die geforderte Summe aufbringen und so die 50 Tage Haft umgehen. Anschließend konnte er seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell