Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Skoda durch Unbekannten demoliert

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich mit einem Gehstock beschädigte ein noch unbekannter Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag einen geparkten Skoda in der Dresdner Straße in Bietigheim. Der Unbekannte schlug wohl mehrfach auf die Windschutzscheibe ein und beschädigte diese hierbei großflächig. Der zerbrochene Gehstock blieb vor Ort zurück. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 800 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell