Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Geldbeutel aus VW gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich indem er die Türverriegelung eines VW manipulierte, gelang es einem noch unbekannten Täter zwischen Sonntag 06:00 Uhr und Montag 05:00 Uhr in das Innere des Fahrzeugs, das in der Kelterstraße in Hemmingen abgestellt war, einzudringen. Anschließend entwendete der Unbekannte die im Auto befindliche Geldbörse samt Inhalt. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt im dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, zu melden.

