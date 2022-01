Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Diebstahl verhindert

Kehl (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags meldete ein Anrufer gegen 2.20 Uhr eine männliche Person im Bereich des Bahnhofvorplatzes, der sich an einem dort geparkten Geländewagen zu schaffen machte. Nach Eintreffen der Polizeistreife stand der zunächst Unbekannte an der Beifahrerseite des SUV und hatte ein Messer in der Hand. Trotz Aufforderung der Polizeibeamten das Messer wegzulegen, lief der 25-Jährige mit der Stichwaffe in der Hand direkt auf die beiden Polizisten zu. Einer der Beamten schoss daraufhin auf den Angreifer und verletzte ihn am Bein. Nach der Verständigung des Rettungsdienstes leisteten die beiden Beamten erste Hilfe. In Anschluss wurde der Verletzte in eine Klinik eingeliefert. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Angreifer um einen in Frankreich wohnhaften amtsbekannten 25 Jahre alten Mann, der dabei war den geparkten Geländewagen aufzubrechen. Das eingesetzte Messer mit einer feststehenden Klinge konnte sichergestellt werden.

/ks

