POL-OG: Offenburg - Medizinischer Notfall auf der Autobahn

Offenburg - Medizinischer Notfall auf der Autobahn

Am Freitabend, 19:40 Uhr, teilten mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf mit, dass auf der Autobahn A 5 in Höhe Offenburg, ein SUV mit 50 km/h teilweise auf der Mittelschutzwand fahre. Zwei Verkehrsteilnehmer blieben hinter dem SUV und sicherten in Richtung Norden den linken und den mittleren Fahrstreifen mit Warnblinker ab. Eine Streife des Autobahnpolizeireviers konnte das SUV überholen, forderte den Fahrer mit Haltezeichen zum Stoppen auf. Das SUV, immer noch mit den linken Rädern auf der Mittelschutzwand, fuhr auf den Streifenwagen auf und man kam nach etlichen Metern zum Stehen. Schnell war klar, dass der 50-jährige Fahrer des SUV einen akuten medizinischen Notfall hatte, weshalb er aus dem schräg stehenden Fahrzeug geborgen werden musste. Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Seine Fahrt an und auf der Mittelschutzwand zog sich fast über fünf Kilometer hin. So entstand ein Schaden, zusammen mit den beiden Fahrzeugen, von 70.000 Euro. Die beiden Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Norden waren bis 20:15 Uhr gesperrt.

