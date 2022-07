Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Einbruchdiebstahl

Mutterstadt (ots)

Die Hauptferienzeit steht unmittelbar vor der Tür, sommerliche Temperaturen, Sonnenschein und Palmen. Letzteren Umstand erfüllten sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 13. auf 14.07.2022, bislang unbekannte Täter: Aus einem Blumengeschäft im Gewerbegebiet An der Fohlenweide entwendeten diese nach Durchtrennen eines Vorhängeschlosses insgesamt drei Palmen in einer Größe bis zu vier Metern, sowie mehrere kleinere Zitronenbäume und Blumenerde. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Schifferstadt an 06235 495-0 oder an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell