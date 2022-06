Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: auf Auto herumgesprungen

Freiburg (ots)

Ein Anwohner meldete am Samstag, 11.06.2022, gegen 05.20 Uhr, eine Person, welche in einem Innenhof in der Schwarzwaldstraße auf einem Auto herumspringen würde. Einen Innenhof weiter konnte ein 20-jähriger Mann angetroffen und kontrolliert werden. Warum er in seinem leicht angetrunkenen Zustand auf einem VW Golf herumsprang wollte er der Polizei nicht mitteilen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist hier nicht bekannt.

