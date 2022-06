Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Hinterm Steuer eingeschlafen - Unfall verursacht

Freiburg (ots)

Mit seinem Audi befuhr am Freitag, 10.06.2022 gegen 06.50 Uhr ein 20 Jahre alter Mann die B 34 aus Waldshut kommend in Fahrtrichtung Tiengen. Auf Höhe des Autohauses schlief der junge Mann nach eigenen Angaben ein und kam so in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden 39-jährigen Tesla-Fahrer. Der Tesla wurde beim Aufprall um 180 Grad gedreht um kam auf dem Radweg zum Stehen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Am Tesla entstand Sachschaden von rund 40000 Euro, am Audi 7000 Euro. Das DRK war mit zwei Rettungsfahrzeugen und einem Notarzt vor Ort. Ebenfalls die Feuerwehr Waldshut-Tiengen. Die Straße musste kurzzeitig einseitig gesperrt werden. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde beschlagnahmt.

