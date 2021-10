Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Wildschweine auf Bundesstraße getötet

Mackenrode (ots)

Mindestens zwei Wildschweine überlebten einen Zusammenstoß mit mehreren Autos in der zurückliegenden Nacht im Landkreis Nordhausen nicht. Ein Sattelzug befuhr kurz nach 1 Uhr die Bundesstraße 243 von Thüringen aus in Richtung Herzberg in Niedersachsen. Kurz vor der Landesgrenze querte eine Rotte Wildschweine die Straße. Der Lkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Drei nachfolgende Fahrzeuge stoppten ebenfalls nicht mehr rechtzeitig und überrollten nochmal die Tiere. An der Unfallstelle kam es bis kurz vor 5 Uhr zu Behinderungen, da die Unfallfahrzeuge mittels Abschleppdienst geborgen werden mussten.

