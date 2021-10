Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Gartenanlage

Worbis (ots)

Einbrecher waren in der Nacht von Samstag zu Sonntag in der Gartenanlage Frieden in der Nordhäuser Straße in Worbis am Werk. Der oder die Täter drangen in mindestens zwei Gartenlauben gewaltsam ein und stahlen ein Baustellenradio. Zum genauen Schaden und dem genauen Diebesgut sind noch keine konkreten Angaben möglich.

