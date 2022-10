Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Einbruch

Aalen (ots)

Lauchheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Zu schnelles Fahren war die Ursache weshalb ein 18-Jähriger am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Lauchheim und Gromberg mit seinem VW von der Straße abkam und auf eine angrenzende Wiese fuhr. Der Fahranfänger blieb unverletzt; sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Westhausen: Aufgefahren

Mit ihrer KTM fuhr eine 17-Jährige am Mittwochmittag gegen 12 Uhr auf der B 29, Höhe Anschlussstelle Westhausen, auf den verkehrsbedingt stehenden Ford eines 66-Jährigen auf. Die Jugendliche erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen; sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Ellwangen: 2000 Euro Schaden

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Unfall am Mittwochvormittag entstand. Kurz vor 11 Uhr fuhr ein 81-Jähriger mit seinem VW aus einer Grundstücksausfahrt auf den Kolpingweg ein, wobei er beim Rangieren den Skoda einer 42-Jährigen beschädigte.

Schwäbisch Gmünd-Rehnenhof: 21-Jähriger wurde leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 21-Jähriger bei einem Sturz am Donnerstagmorgen zu. Gegen 8.30 Uhr befuhr er mit seinem E-Scooter die Franz-Konrad-Straße, wo er alleinbeteiligt auf die Fahrbahn stürzte. Der 21-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht; an seinem Fahrzeug entstand lediglich geringer Sachschaden.

Schwäbisch Gmünd: In Pizzeria eingebrochen

Am späten Mittwochabend gegen 23.40 Uhr schlug ein bislang Unbekannter die Doppelverglasung der Zugangstüre einer Pizzeria in der Haußmannstraße ein und entwendete anschließend einen nicht verschraubten Tresor, in welchem sich Bargeld im vierstelligen Bereich befand. Der Täter hinterließ einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren - 6000 Euro Schaden

Auf der Mutlanger Straße fuhr ein 59-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr mit seinem Mercedes Benz auf den verkehrsbedingt anhaltenden VW auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Geparktes Fahrzeug übersehen - 6000 Euro Schaden

Mit seinem Lkw beschädigte ein 43-Jähriger am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Schwerzerallee den VW eines 24-Jährigen, wobei ein Schaden von rund 6000 Euro entstand.

