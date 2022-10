Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Automat aufgebrochen - Auffahrunfall & Werkzeug und Computer entwendet

Waiblingen: Automat aufgebrochen

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag wurde der Frischwasserautomat des Campingplatzes am Hallenbad in der Straße An der Talaue von bisher unbekannten Dieben aufgebrochen. Anschließend brachen die Täter die Geldkassette des Automaten auf und entnahmen einen geringen Bargeldbetrag. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Kernen im Remstal: Bei Auffahrunfall verletzt

Eine 50-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr am Donnerstagmorgen die Hauptstraße und erkannte an dem Fußgängerüberweg beim Kreisverkehr Schafstraße zu spät, wie eine vorausfahrende Audi-Fahrerin verkehrsbedingt anhielt, um Fußgängern das Queren der Fahrbahn zu ermöglichen. Die Mercedes-Fahrerin fuhr auf den Audi auf, wobei sich die 47-jährige Audi-Fahrerin verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Autos entstand bei dem Unfall, der sich kurz nach 7 Uhr ereignete, Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Fellbach: Werkzeug und Computer entwendet

Aus einem Handwerkerfahrzeug wurde in der Nacht zum Donnerstag Elektrowerkzeug, dazugehörige Akkus und ein Tablett im Wert von ca. 2500 Euro entwendet. Der Pkw Ford wurde von den Dieben in der Hasenwaldstraße widerrechtlich geöffnet, wobei am Fahrzeug der Marke Ford Transit kein Schaden entstand. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen könnten, wird von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

