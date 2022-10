POL-AA: Ostalbkreis-Aalen: Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle

Aalen (ots) - Hüttlingen: Motorradfahrer schwer verletzt Am Mittwoch stürzte ein 63-jähriger Motorradfahrer, als er auf der B19 in Richtung des Albanus Kreisverkehrs unterwegs war. An der Einmündung zum Kreisverkehr verlor er gegen 13 Uhr die Kontrolle über sein Motorrad. Infolgedessen stürzte er und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein ...

mehr