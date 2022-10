Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Fahrraddiebstahl, Einbruchsversuch und Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Hüttlingen: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Mittwoch stürzte ein 63-jähriger Motorradfahrer, als er auf der B19 in Richtung des Albanus Kreisverkehrs unterwegs war. An der Einmündung zum Kreisverkehr verlor er gegen 13 Uhr die Kontrolle über sein Motorrad. Infolgedessen stürzte er und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Aalen: Unfall beim Spurwechsel

Als am Mittwoch gegen 17 Uhr ein 25-jähriger BMW-Fahrer die Stuttgarter Straße in Richtung Bahnhof befuhr, wechselte er an der Kreuzung zur Friedrichstraße von der Linksabbiegerspur auf die Geradeausspur. Hierbei übersah er einen 39-jährigen Hyundai-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Neresheim: Aufgefahren

Gegen 17:30 Uhr übersah am Mittwoch ein 18-jähriger VW-Fahrer, dass auf der L1084 im Bereich Haldenhöfe eine 19-Jährige ihren VW anhalten musste. Infolgedessen fuhr er hinten auf und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Ellwangen: Pedelec gestohlen

Ein hochwertiges schwarzes Pedelec der Marke Cube im Wert von etwa 3000 Euro wurde im Zeitraum von Samstag, 0:30 Uhr bis Sonntag, 13 Uhr in der Haller Straße entwendet. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Aufgefahren- 8000 Euro Schaden

Ein 60-Jähriger musste am Mittwoch gegen 13:15 Uhr seinen LKW an einer Fahrbahnverengung in der Heubacher Straße anhalten. Dies erkannte ein nachfolgender 48-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Nissan auf den LKW auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Auf einem Schotterplatz in der Lorcher Straße schlug im Zeitraum von Dienstag, 22 Uhr bis Mittwoch, 2:30 Uhr ein unbekannter Täter mit einem Stein die Frontscheibe eines BMW sowie drei weitere Scheiben ein. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. Bei einem Ford Transit wurden in der Zeit von Dienstag, 15 Uhr bis Mittwoch, 13:30 Uhr in der Albstraße beide Scheiben der Hecküren von einem bislang Unbekannten eingeschlagen. Hinweise in beiden Fällen bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Bartholomä: Von der Fahrbahn abgekommen- 3 Verletzte

Auf der L1165 von Bartholomä in Richtung Steinheim kam am Mittwoch gegen 15:30 Uhr ein 31-Jähriger mit seinem Opel in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er eine Warnbake überfuhr kam er anschließend in einer dortigen Wiese zum Stehen. An dem Opel entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Neben mehreren Besatzungen des Rettungsdienstes waren auch die Feuerwehren aus Bartholomä und Steinheim im Einsatz.

Rehnenhof/Wetzgau: Versuchter Einbruch in Turnhalle

Einbrecher versuchten in der Zeit von Dienstag, 14:30 Uhr bis Mittwoch, 14:30 Uhr in die Turnhalle der Friedensschule in der Karlsbader Straße einzubrechen, was ihnen jedoch misslang. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

