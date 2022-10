Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Fünf Menschen bei Unfall teils schwer verletzt

Am Mittwoch, um 16:45 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 1156 zwischen Lindach und Leinzell, an der Abzweigung nach Täferrot, ein Verkehrsunfall. Eine 58-jährige KIA-Fahrerin kam aus Richtung Lindach und wollte nach links in Richtung Täferrot abbiegen. Sie übersah hierbei ein Auto, welches aus Richtung Leinzell entgegenkam. Nach dem Zusammenstoß schleuderte eines der Unfallfahrzeuge auf ein weiteres, im Einmündungsbereich wartendes Auto. Bei dem Unfall wurden drei Insassen schwer verletzt. Eine weitere Person sowie ein Kleinkind verletzten sich glücklicherweise nur leicht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. Neben acht Fahrzeugen und 14 Mitarbeitern des Rettungsdienstes war noch die freiwillige Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Die Straßenmeisterei sperrte die Unfallstelle ab, richtete eine Umleitungsstrecke ein und reinigte die Fahrbahn. Der Streckenabschnitt war bis 19:50 Uhr gesperrt.

