POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Sachbeschädigung und Unfall

Aalen (ots) - Aalen: PKW übersehen Beim Rückwärtsausparken aus einem Grundstück in der Straße "Weiße Steige" übersah am Dienstag gegen 13:15 Uhr eine 25-jährige Opel-Fahrerin einen von rechts kommenden Skoda eines 48-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 11.500 Euro. Aalen: Widerstand gegen Polizeibeamte Polizeibeamte haben am ...

