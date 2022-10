Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Widerstand, Sprengung von Geldautomat

Aalen (ots)

Aalen: PKW übersehen

Beim Rückwärtsausparken aus einem Grundstück in der Straße "Weiße Steige" übersah am Dienstag gegen 13:15 Uhr eine 25-jährige Opel-Fahrerin einen von rechts kommenden Skoda eines 48-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 11.500 Euro.

Aalen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Polizeibeamte haben am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr in der Bahnhofstraße einen 29-Jährigen in Gewahrsam genommen, nachdem dieser Widerstand gegen eine Polizeimaßnahme geleistet hatte. Grund für das Einschreiten der Beamten war eine vorausgegangene Körperverletzung zwischen ihm und einem 46-Jährigen. Der 29-Jährige verhielt sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv und schlug nach ihnen. Er wurde durch die eingesetzten Polizisten zu Boden gebracht und geschlossen. Auch hiergegen leistete er massiven Widerstand. Den Rest der Nacht musste der Mann in Polizeigewahrsam verbringen.

Mögglingen: Brandstiftung an PKW

Am Mittwoch, gegen 3:30 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass in der Bergstraße ein brennender PKW steht. Als die Beamten eintrafen, war die Feuerwehr bereits vor Ort und führte erste Löscharbeiten durch. Nach ersten Feststellungen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Diese bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in der Nacht an die Telefonnummer 07361/5240 zu melden.

Ellwangen: Gang verwechselt- 30.000 Euro Schaden

Eine 82 Jahre alter Autofahrerin hatte am Dienstagmittag auf einem Parkplatz in der Aalener Straße beim Ausparken versehentlich den Rückwärtsgang eingelegt und dadurch einen Unfall verursacht. Die Frau wollte gegen 15 Uhr nach dem Ausparken eigentlich den Vorwärtsgang einlegen, wobei ihr das Missgeschick unterlief. In der Folge touchierte sie einen PKW, welcher durch die Wucht auf zwei weiter PKWs aufgeschoben wurde. Hierbei verursachte sie einen Gesamtschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Weil ein vor ihm fahrender PKW seinen Auspuff verlor, musste am Dienstag gegen 18 Uhr ein 39-Jähriger seinen Audi in der Buchauffahrt stark abbremsen. Eine dahinterfahrende 21-jährige Opel-Fahrerin konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf.

Lorch-Waldhausen: Sprengung von Geldautomat

Bislang unbekannte Täter sprengten am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße. Gegen 2:40 Uhr schreckten mehrere Anwohner auf Grund der Explosion auf und informierten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten zwei Männer vom Tatort mit einem silbernen Motorroller in Richtung Breitachstraße. Vermutlich stiegen sie im Krokusweg in einen silbernen Kleinwagen um und setzten ihre Flucht fort. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, die mit einigen Streifenbesatzungen sowie unter Einbindung eines Polizeihubschraubers geführt wurden, bleiben ohne Erfolg. Am Geldautomat sowie am Gebäude entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Auch wurden zwei vor dem Gebäude geparkte Pkw beschädigt. Die Schadenshöhen können noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht verdächtig erscheinende Personen oder Fahrzeuge im erweiterten Umfeld wahrgenommen haben oder potenzielle Fluchtfahrzeuge gesehen haben, die mit überhöhter Geschwindigkeit im Bereich Lorch-Waldhausen unterwegs waren, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 07361/ 5800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell