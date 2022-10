Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Altbatterien und Computer entwendet

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Computer entwendet

Auf einem Kundenparkplatz eines Kaufhauses in der Merowinger Straße wurde am Dienstagmorgen in der Zeit zwischen 7.05 Uhr und 7.25 Uhr aus dem vermutlich nicht abgeschlossenen Pkw Mercedes Briefe und ein Macbook Pro entwendet. Wer den Vorfall beobachten konnte, sollte sich bitte mit der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Backnang: Altbatterien entwendet

In der Nacht zum Dienstag wurde in der Weissacherstraße auf dem Gelände eines dortigen Autohauses ein Container aufgebrochen und daraus Altbatterien entwendet. Am Container entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Wer zum Tatgeschehen verdächtige Wahrnehmungen machen konnte, sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/0090

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell