Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrunkene Verkehrsteilnehmer - Auto mutwillig beschädigt und hohen Schaden verursacht - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfallflucht

Am Montagnachmittag in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer in der Kniebisstraße beim Rangieren gegen eine Hauswand und verursachte hierbei einen Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Nach dem Vorfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Backnang bittet nun Hinweise auf den Geflüchteten und nimmt diese unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Betrunkener Fahrradfahrer

Ein betrunkener Fahrradfahrer, der auf dem Heimweg vom Fellbacher Herbst war, wurde am Dienstag gegen 1 Uhr festgestellt. Der 38-jährige Radfahrer hatte die Bahnhofstraße in Schlangenlinien befahren, weshalb ihn eine Polizeistreife stoppt. Weil der Mann mit über zwei Promille unterwegs war, wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Hierzu wurde auch eine Blutuntersuchung durchgeführt.

Schorndorf: Ausgebüxter Hund verursacht Unfall

In der Schorndorfer Straße jagte am Montag gegen 14.30 Uhr ein Hund einer Katze hinterher und querte dabei Fahrbahn, weshalb ein vorbeifahrender Motorradfahrer bremste. Er verlor hierbei die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte und stieß noch gegen einen Lichtmast. Der 64-jährige Motorradfahrer als auch seine 63-jährige Mitfahrerin wurden beim Sturz leicht verletzt. Die fahrbahnquerenden Tiere blieben unversehrt. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf ca. 2500 Euro.

Remshalden: Auto zerkratzt

Zwischen Sonntagabend und Montagvormittag wurde in der Wilhelm-Enßle-Straße ein Pkw VW mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzten sämtliche Karosserieteile und verursachten hierbei ca. 5000 Euro Sachschaden. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Winnenden: Betrunken im Elektrofahrstuhl

Ein 82-Jähriger befuhr am Montag gegen 17.30 Uhr die Mörikestraße und stürzte an der Einmündung Schillerstraße mit seinem Elektromobil. Der Mann war absolut fahruntüchtig und mit ca. 2,5 Promille am Steuer. Beim Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. Dem Betrunkenen wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Winnenden: Unfall nach riskantem Überholen- Zeugenaufruf!

Am Montag überholte gegen 15:30 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der K1911 von Winnenden nach Waiblingen in einer langgezogenen Linkskurve trotz Gegenverkehr einen in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer. Als Folge wurde eine 41-jährige Mitsubishi-Fahrerin im Gegenverkehr zu einem starken Brems- und Ausweichmanövern gezwungen um eine drohende Kollision zu vermeiden. Hierbei kam sie mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab, schleuderte über die Fahrbahn und kam in einem angrenzenden Waldstück zum Stehen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Die 41-Jährige sowie ihre zwei Kinder im Alter von 3 und 9 Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 20000 Euro. Die Polizei bitte nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen bzw auf den geflüchteten Autofahrer geben können, insbesondere auch der überholte Radfahrer, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter 07151/950422 zu melden.

Weinstadt: Aufgefahren

Ein 20-jähriger Toyota-Fahrer befuhr am Montag, gegen 07:15 Uhr, den linken Fahrstreifen der B29 in Richtung Stuttgart. Hierbei übersah er, dass vor ihm ein 43-Jähriger seinen Mercedes abbremsen musste. Infolgedessen fuhr der 20-Jährige auf und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 7000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell