Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Motorradfahrer kommt von Bundesstraße ab - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein 19-jähriger Motorradfahrer kam am Mittwoch, 05.10.2022, gegen 21.15 Uhr, aus hier nicht bekannten Gründen, von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 19-Jährige befuhr die Bundesstraße 34, als er in Höhe der Kläranlage bei Herten von der Fahrbahn abkam. Er konnte zunächst wohl sein Motorrad stabilisieren, gelangte wieder auf die Fahrbahn und kam dann in der Folge auf der anderen Straßenseite von der Fahrbahn ab. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche zum Unfallhergang Angaben machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell