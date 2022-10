Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand auf Balkon

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurde am Mittwoch, 05.10.2022, gegen 13.15 Uhr, ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Bergstraße mitgeteilt. In dem Mehrfamilienhaus konnte ein Balkon lokalisiert werden, auf welchem es brannte. Der Brand wurde von der Feuerwehr rasch gelöscht. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind hier noch nicht bekannt. Die Wohnungsinhaber waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht anwesend. Die Wohnung wurde durch den Brand auf dem Balkon nicht in Mitleidenschaft gezogen. Es wurde niemand verletzt. Während der Brandbekämpfung musste die Bergstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

