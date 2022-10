Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Binzen: Serie von Fahrzeugaufbrüchen // Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Eigentümer welche ihr Grundstück videoüberwachen mögen doch bitte ihre Aufzeichnungen sichten und im Erfolgsfalle sich mit dem Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, in Verbindung setzen. Es wird angenommen, dass sich der unbekannte Pkw-Aufbrecher in der Nacht längere Zeit in Binzen aufhielt und nach Tatgelegenheiten suchte.

Ursprungsmeldung:

In der Nacht von Montag, 03.10.2022, auf Dienstag, 04.10.2022, wurden in Binzen an sechs Personenkraftwagen Fahrzeugscheiben eingeschlagen um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Ein siebter Pkw war nicht verschlossen. Die Fahrzeuge standen in den Straßen "Im Schlattgarten", "Am Sonnenrain", "Im Frohnberg", Fischinger Straße, aber auch in der Blauenstraße. Aus einigen Fahrzeugen wurde Bargeld gestohlen. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt etwa 2.500 Schweizer Franken sowie 80 Euro. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

