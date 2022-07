Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher randaliert und muss von Mutter bei der Polizei abgeholt werden

Hagen-Mitte (ots)

Ein 17-Jähriger randalierte am Sonntag (10.07.2022) gegen 3.30 Uhr zusammen mit anderen betrunkenen und pöbelnden Personen vor einer Gaststätte in der Elberfelder Straße und leistete anschließend Widerstand gegen Polizeibeamte. Der Hagener wurde in den frühen Morgenstunden an seine Mutter übergeben. Security Mitarbeiter einer Kneipe machten Polizisten während des Einsatzes auf den Hagener aufmerksam. Er weigerte sich dem ausgesprochenen Platzverweis der Einsatzkräfte nachzukommen. Im Gespräch mit den Polizisten war der Jugendliche respektlos, distanzlos und aggressiv. Zunächst entfernte er sich ein paar Meter, ging dann jedoch erneut in drohender Haltung und mit geballten Fäusten auf die Beamten zu und fragte "was wollt ihr eigentlich?". Um einen Angriff zu unterbinden, fixierten ihn die Polizisten. Der 17-Jährige trat dabei gezielt um sich, versuchte sich zu befreien und wollte die Finger der Beamten umbiegen. Nachdem ihm Handschellen angebracht werden konnten, beruhigte er sich etwas, blieb jedoch verbal provokant. Er hatte einen Atemalkoholwert von über 1,2 Promille. Im Polizeigewahrsam stellte sich heraus, dass der Hagener minderjährig ist. Er wurde gegen 4.30 Uhr seiner Mutter übergeben. Gegen den Hagener wurde eine Strafanzeige gefertigt. (arn)

