Polizei Hagen

POL-HA: Zeuginnen beobachten Diebstahl aus Auto - Polizeibeamte stellen 18-jährigen Tatverdächtigen

Hagen-Haspe (ots)

Mit der Hilfe aufmerksamer Zeuginnen konnten Polizeibeamte in der Nacht von Freitag (08.07.2022) auf Samstag in Haspe einen Mann stellen, der zuvor Türen geparkter Autos öffnete und Gegenstände daraus stahl. Gegen 02.00 Uhr rief eine 20-jährige Hagenerin den Notruf der Polizei und teilte den Beamten mit, dass sie in der Frankstraße einen Mann beobachtet, der an Autotüren zieht und gegen die Fahrzeuge spuckt. Sie konnte weiter erkennen, dass der Mann sich bereits in mindestens ein Auto gesetzt hatte und die Mittelkonsole durchwühlte. Polizisten erkannten den beschriebenen Mann, als dieser in einem weiteren Auto in der Heubingstraße saß. Beim Erblicken der Beamten flüchtete er in Richtung der Tillmannstraße und ließ währenddessen augenscheinlich Diebesgut fallen. In der Hammerstraße stellten die Polizisten den 18-jährigen Mann schließlich und legten ihm Handschellen an. Sie nahmen den alkoholisierten Tatverdächtigen in Gewahrsam. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Insgesamt fanden die Beamten vier Fahrzeuge, bei denen entweder Türen oder der Kofferraum offen standen und der Innenraum durchwühlt war. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen gegen den 18-jährigen ein uns übergaben die weiteren Ermittlungen an die Kripo. (sen)

