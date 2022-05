Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Heusweiler: Diebstahl von Musikinstrumenten Völklingen: versuchter Metalldiebstahl

66333 Völklingen (ots)

Heusweiler: Diebstahl von Musikinstrumenten Am Donnerstag, dem 19.05.2022 kam es gegen 14.20 h zum Diebstahl von Musikinstrumenten in der Saarbrücker Straße in Heusweiler. Hierbei wurden eine E-Gitarre der Marke Fender, Farbe gelb und eine rote Bassgitarre entwendet. Von einer Zeugin wurden die beiden Täter gesehen, als sie mit den Gitarren durch die Saarbrücker Straße in Richtung Ortsmitte Heusweiler liefen. Es soll sich um zwei Jugendliche im Alter von 15-20 Jahren gehandelt haben. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen Tel.: 06898-2020

Völklingen: versuchter Metalldiebstahl

In der Nacht zum 20.05.2022 kam es in der Straße Am Holzplatz in Völklingen-Fenne zu einem versuchten Diebstahl von Metall. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Lagerhalle und legten Kupferkabel und -bleche zum Abtransport bereit. Da sie offensichtlich bei der Tatausführung gestört wurden, flüchteten sie ohne Beute. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen Tel.: 06898-2020

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell