Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Völklingen- OT Ludweiler- Sachbeschädigung an Roller

Völklingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Ludweiler ein Roller von einem unbekannten Täter beschädigt. Der Roller wurde von seinem Stellplatz vor dem Anwesen in der Karlsbrunner Straße des 39-jährigen Geschädigten in die hinter dem Anwesen verlaufende Lauterbach geschoben. Hierdurch wurde der Roller beschädigt.

Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen, Tel. 06898/202-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell