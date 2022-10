Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: 13-jähriger Radfahrer leicht verletzt - Polizei sucht Fahrer eines VW-Passat

Freiburg (ots)

Ein 13-jähriger Radfahrer befuhr am Dienstag, 04.10.2022, kurz nach 09.00 Uhr, die Karl-Fürstenberg-Straße und soll in Höhe der Kleingartenanlage bei der Richterwiese von einem Fahrer eines VW Passats nach rechts abgedrängt worden sein. In der Folge fuhr der 13-Jährige gegen einen dort geparkten Pkw. Der 13-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer des VW Passat soll den 13-Jährigen überholt haben, musste aber wohl wegen einem entgegenkommenden Fahrzeug nach rechts ausweichen. Der Fahrer des VW Passat fuhr weiter, vielleicht hat er von dem Unfall gar nichts mitbekommen. Bei dem Fahrer soll es sich um einen älteren Herrn mit weißgrauen Haaren gehandelt haben. Bei dem VW Passat soll es sich um ein älteres Baujahr in der Farbe Grau gehandelt haben. Am VW Passat waren Lörracher Kennzeichen angebracht. Das entgegenkommende Fahrzeuge, wegen welchem der Fahrer des VW Passats wohl ausweichen musste, könnte eine blaue Farbe gehabt haben. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht nun den Fahrer des VW Passats sowie Zeugen, welche Hinweise zu dem Fahrer oder dem VW Passat geben können.

