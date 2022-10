POL-FR: Lörrach: hochwertiges Herrenrad vor Haustür gestohlen

Freiburg (ots) - In der Nacht von Montag, 03.10.2022, auf Dienstag, 04.10.2022, wurden in Binzen an sechs Personenkraftwagen Fahrzeugscheiben eingeschlagen um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Ein siebter Pkw war nicht verschlossen. Die Fahrzeuge standen in den Straßen "Im Schlattgarten", "Am Sonnenrain", "Im Frohnberg", Fischinger Straße, aber auch in der Blauenstraße. Aus einigen Fahrzeugen wurde Bargeld gestohlen. ...

