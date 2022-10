Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Serie von Fahrzeugaufbrüchen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag, 03.10.2022, auf Dienstag, 04.10.2022, wurden in Binzen an sechs Personenkraftwagen Fahrzeugscheiben eingeschlagen um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Ein siebter Pkw war nicht verschlossen. Die Fahrzeuge standen in den Straßen "Im Schlattgarten", "Am Sonnenrain", "Im Frohnberg", Fischinger Straße, aber auch in der Blauenstraße. Aus einigen Fahrzeugen wurde Bargeld gestohlen. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt etwa 2.500 Schweizer Franken sowie 80 Euro. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

