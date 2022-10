Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrraddiebstahl und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Beim Rangieren gestreift

Als am Montag gegen 12:15 Uhr eine 56-Jährige mit ihrem Renault an einer roten Ampel an der Wilhelm-Merz-Straße zur Kreuzung Stuttgarter Straße die Spur wechseln wollte, touchierte sie beim Rangieren einen hinter ihr stehenden KIA einer 23-Jährigen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Aalen: E-Bike entwendet

Am Montag wurde in der Zeit von 14 Uhr bis 15:30 Uhr ein gesichertes dunkelblau/goldenes E-Bike der Marke Scott am Hintereingang eines Gymnasiums in der Turnstraße entwendet. Der Wert des E-Bikes beläuft sich auf etwa 3300 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Alkoholisiert aufgefahren

Unter Alkoholeinwirkung fuhr am Montag gegen 20:15 Uhr ein 30-jähriger PKW-Fahrer in der Charlottenstraße auf einen am dortigen Kreisverkehr haltenden PKW auf. Bei der Unfallaufnahme festgestellt, dass der 30-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Er musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Essingen: Unfall bei stockendem Verkehr

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag auf der B29. Ein 49-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 13:45 Uhr die B29 von Aalen nach Schwäbisch Gmünd. Auf Höhe des Industriegebiets West stockte der Verkehr. Dies erkannte der 49-Jährige zu spät und fuhr infolgedessen auf einen vor ihm stehenden 53-jährigen Daimler-Fahrer auf, wobei ein Schaden in Höhe von etwa 10000 Euro entstand.

Zipplingen: Rückwärts aufgefahren

Ein 38-jähriger Sprinter-Fahrer wollte am Montag gegen 14:25 Uhr seinen Sprinter in der Wirtsstraße zurücksetzten. Hierbei übersah er einen hinter ihm haltenden VW eines 32-Jährigen, wodurch es zum Zusammenprall kam. Der Schaden der beiden Fahrzeuge beläuft sich auf gesamt etwa 6000 Euro.

Unterschneidheim: Radfahrer schwer verletzt

Am Montag befuhr ein 72-Jähriger mit seinem Fahrrad den Weiherweg von Nordhausen in Richtung eines dort angrenzenden Waldstückes. Als er den Waldweg befuhr, rutschte er mit seinem Pedelec weg und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste anschließend in eine Klinik verbracht werden.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer gestürzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 23-jähriger Radfahrer zu als, er am Dienstag gegen 5:20 Uhr an einer Bushaltestelle in der Vorderen Schmiedgasse mit seinem Fahrrad stützte. Er musste anschließend zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht werden.

