Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 14. April 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen: größerer Polizeieinsatz nach mutmaßlichem Ladendiebstahl

Mittwoch, 13.04.2022, ab 11:00 Uhr

Durch einen Zeugen wurden am Mittwochvormittag zwei bis dahin unbekannte Männer bei einem mutmaßlichen Ladendiebstahl beobachtet. Demnach hätten die Unbekannten offensichtlich Waren in einem Einkaufcenter, Hermann-Müller-Straße, Schladen, ohne zu zahlen an den Kassen vorbeigeschleust und würden diese in einen Transporter, welcher auf dem dortigen Parkplatz stehen würde, verstauen. Die eingesetzten Beamten wurden durch die beiden Männer sofort verbal extrem aggressiv angegangen und verweigerten zudem die Angabe ihrer Personalien. Letztendlich konnten die Maßnahmen der Polizei durchgesetzt werden, so zum Beispiel die Sicherstellung von mutmaßlichem Diebesgut und auch die Feststellung der Personalien der Unbekannten. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die 49 und 51 Jahre alten Tatverdächtigen entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell