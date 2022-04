Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.04.2022.

Salzgitter (ots)

Täter drangen in einen Fachbetrieb ein.

Salzgitter, Engelnstedt, Gustav-Hagemann-Straße, 11.04.2022, 16:00 Uhr-12.04.2022, 06.00 Uhr.

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Täter sich einen widerrechtlichen Zugang durch ein Fenster in die Geschäftsräume eines Fachbetriebes verschafft hatten und im Tatverlauf mehrere hochwertige Werkzeuge entwendet hatten. Es wurde ein Schaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro verursacht. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 zu richten.

Täter drangen in mehrere Parzellen ein.

Salzgitter, Heerte, Zingelstraße, Kleingartenverein, 09.04.2022, 18:00 Uhr-11.04.2022, 12:00 Uhr.

In fünf Fällen ermittelt die Polizei wegen eines Einbruchdiebstahls in Parzellen bzw. angrenzende Geräteschuppen. Bei der Tatausführung verschafften sich die Täter einen widerrechtlichen Zugang in die Räume, nachdem Zugangstüren aufgebrochen wurden. Bestandteil der Ermittlungen soll die Klärung der Frage sein, ob es zu einem Diebstahl kam. Der bisherige Gesamtschaden wird mit mindestens 1.000 Euro angegeben. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Thiede unter der Telefonnummer 05341/941730 zu richten.

Wohnungseinbruchdiebstahl mit hoher Schadenssumme.

Salzgitter, Lebenstedt, Swindonstraße, 12.04.2022, 22:00 Uhr-13.04.2022, 00:15 Uhr.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass die Täter die Haustür der Wohnung aufgehebelt und im Tatverlauf neben elektronischen Gegenständen und Schmuck auch Bargeld entwendet hatten. Es entstand ein Schaden in hoher fünfstelliger Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 entgegen.

Täter beschädigten Dachziegel.

Salzgitter, Thiede, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, 08.04.2022, 08:00 Uhr-11.04.2022, 08:00 Uhr.

Unbekannte Täter gelangten vermutlich über ein Fallrohr auf ein Dach einer Grundschule und beschädigten offensichtlich durch ein Herumlaufen annähernd 40 Dachziegel. Der entstandenen Schaden dürfte im hohen dreistelligen Bereich liegen. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter Thiede unter der Telefonnummer 05341/941730 zu richten.

