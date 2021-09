Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Radlerin prallt mit Fußgängerin zusammen und wird leicht verletzt

Dinslaken (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin leicht verletzt worden. Die 77-Jährige fuhr am Montag gegen 12.30 Uhr auf der Scharnhorststraße in Richtung Blücherstraße. Am Tor zum Schulhof betrat die Fußgängerin den Geh- und Radweg. Bei dem Zusammenprall stürzte die Radlerin und verletzt sich leicht.

Die Polizei Dinslaken sucht die Fußgängerin und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell